Es ist keinesfalls so, dass der FCB nicht dafür hätte sorgen können, dass dieses Spiel ein Fest werden würde. Die Basler gehen früh in Führung. In der 11. Minute erzielt Kevin Bua nach einem herrlichen Zuspiel des an diesem Sonntag überragenden Geoffroy Serey Die mittels sattem, flachem Schuss in die nahe, linke Ecke das 1:0.

Der FCB beweist, dass er sich gefangen und gefunden hat. Daran ändern auch die krankheitsbedingten Ausfälle Luca Zuffis und Dimitri Oberlins sowie die verletzungsbedingten Abwesenheiten Taulant Xhakas und Léo Lacroix’ nichts. Zu gefestigt wirkt man gerade nach dem starken 3:0 gegen den FCZ.

Riskantes Defensiv-Spiel

Doch es scheint genau dieses Wissen zu sein, dass man das abstiegsbedrohte Lausanne auch mit angezogener Handbremse besiegen kann, das dazu führt, dass der FCB wegen seiner Dominanz leichtsinnig wird. Zum einen offensiv, wo wieder und wieder Grosschancen nicht genutzt werden.

Alleine ab der 65. Minute sind es deren drei, die nicht zu einem Tor führen. Hinzu kommt kurz vor der Pause eine strittige Penalty-Szene, bei der Albian Ajeti auf der Sechzehner-Linie gefoult wird und Lausanne sich nicht hätte über einen Pfiff beschweren können.

Zum anderen ist es die defensive Leistung, die vor allem FCB-Trainer Raphael Wicky missfällt. In der Pause hat er angesprochen, dass schwierig werden würde, «wenn wir weiter mit dieser Einstellung verteidigen».

Statt sich aber zu verbessern, macht der FCB dort weiter, wo er aufgehört hat. Oder baut gar ab. Zu passiv, zu wenig leidenschaftlich agieren die Basler in den Zweikämpfen, lassen Lausanne aufrücken. Die Folge: der Ausgleich in der 63. durch Francesco Margiotta.

Dass der FCB in der Nachspielzeit das Spiel dank Ajetis Kopfball noch für sich entscheiden kann, passt zur Affiche FCB - Lausanne, bei welcher in sechs der letzten achten Aufeinandertreffen die Entscheidung jeweils in den Schlussminuten fiel. Aber trotzdem: «Auch wenn wir gewonnen haben, war definitiv nicht alles gut», bilanziert Wicky. Vielmehr ist es ein Sieg, der sich ob des Gezeigten wie ein Unentschieden anfühlt.