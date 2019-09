Im Willkommens-Video wird der Schwede Emil Bergström vom FC Basel als Gladiator inszeniert. Er läuft unter dramatischer Musik durch den Spielertunnel ins Joggeli. Auf dem Rasen angekommen sagt der Defensivallrounder dann: «Ich bin ein Leader. Das werde ich jedes Spiel und in jedem Training zeigen. Der FCB hat eine grandiose Geschichte. Ich will den Klub dahin zurückführen, wo er hingehört.»

Mit der Verpflichtung des 26-jährigen Bergström, der eingefleischten Super-League-Fans aus seiner 18-monatigen Zeit bei GC bekannt sein dürfte, reagiert der FCB auf den Abgang von Eder Balanta. Der Kolumbianer wurde für kolportierte 2,6 Millionen Franken nach Brügge verkauft und spielt in Zukunft Champions- statt Europa League. «Seine Kraft und seine Power werden uns Fehlen», sagt FCB-Trainer Marcel Koller.

Weil Balanta so wichtig war und weil der FCB auch in der Innenverteidigung dünn besetzt ist, wird er gleich doppelt ersetzt. Denn auch der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler Eric Ramires kommt nach Basel. Der brasilianische U20-Nationalspieler wechselt vom EC Bahia in die Schweiz. Wie bei Bergström und Stürmer Arthur Cabral beinhaltet auch der Ramires-Deal ein einjähriges Leihgeschäft mit Kaufoption.