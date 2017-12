Das Fahrerfeld zum WM-Auftakt präsentiert einige der besten Extremsportler der Welt! Mit dabei sind Weltmeister, Europameister, X Games Medaillengewinner und Sieger der Red Bull X-Fighters Serie.

Sportler aus vielen Kontinenten werden sich in der Schweiz messen, um mit ihren härtesten Tricks die ersten WM-Punkte des Jahres einzufahren.

Es gilt den Spanier zu schlagen

Der viermalige Weltmeister aus Spanien Maikel Melero will in Basel an seine Leistung aus den Vorjahren anknüpfen. Er ist derjenige, den es in der St. Jakobshalle zu schlagen gilt.

Das wollen vor allem die beiden ehemaligen Weltmeister David Rinaldo (FRA, 2013) und Libor Podmol (CZE, 2010).

Somit können sich die Zuschauer schon jetzt auf Tricks wie die California Roll, die Volt, den Flair und den Doublegrab Flip freuen.

Das FMX Wunderkind ist auch dabei

Exklusiv und nur bei der NIGHT of the JUMPs zeigt das deutsche FMX Wunderkind und der vierfache Weltrekordler Luc Ackermann sein Können. 360, Surfer Tsunami Flip, Flair, Egg Roll, California Roll und vieles mehr – der 19-jährige Thüringer will Weltmeister werden.

Auch der australische FMX-Star Pat Bowden ist in der Schweiz nur bei der NIGHT of the JUMPs zu sehen. Mit Tricks wie dem Ruler Frontflip, dem Double Backflip oder dem Rock Solid Flip mischte er die FMX-Szene weltweit auf. Man darf gespannt sein, was er in Basel in den Dirt hämmert.

