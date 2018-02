Danach wirken die Basler verunsichert. In allen Mannschaftteilen und bis in die letzte Faser. YB hingegen kommt jetzt erst richtig ins Spiel. Eine Minute bevor Sékou Sanogo in der 59. den Ball an die Latte hämmert, scheitern die Berner in Person von Sulejmani mit einem blitzschnell gefahrenen Konter nur ganz knapp, weil Léo Lacroix in allerhöchster Not klären kann.

Ausgerechnet ein Eigentor

Basel hingegen schwimmt zu diesem Zeitpunkt. Die mit nur 19 Gegentreffern beste Defensive der Liga wirkt in diesem Cup-Halbfinal meilenweit von Sicherheit und Selbstvertrauen entfernt. Vor allem Lacroix. Denn so gut er gegen Sulejmani rettet, so dilettantisch verdaddelt er den Ball sechs Minuten später.

Im Duell mit Kasim Nuhu an der rechten Strafraumgrenze schnappt er sich erst den Ball, um ihn gleich wieder herzuschenken. Nuhu fackelt nicht lange, passt in die Mitte – und findet dort Marek Suchy. Doch statt den Ball neben das Tor zu hauen, köpft der Basler Captain die Flanke unhaltbar in die rechte untere Ecke. 0:2 aus Basler Sicht. Dass ausgerechnet ein Eigentor die Entscheidung bringt, passt zur Phase, in der sich der FCB im Jahr 2018 befindet.