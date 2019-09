Ramires: Der Läufer

Geburtstag: 10. August 2000

Grösse: 1,74 Meter

Marktwert: 4,3 Mio. Franken

Stationen: Bahia

Profispiele: 33

Einsatzminuten: 2257

Tore: 2

Assists: 3

Länderspiele: 4 für die U20 Brasiliens

Rückennummer beim FCB: 17

Instagramfollower: 60'065 Das sagt der Spieler im Klub-TV: «Schon als Kind träumte ich davon, in Europa Fussball zu spielen. Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein, ich bin wirklich sehr glücklich. Auf dem Feld setze ich das um, was der Coach von mir verlangt und was dem Team hilft. Ich bin ein agiler Mittelfeldspieler, habe gerne den Ball und agiere läuferisch viel zwischen den Linien. Gegen Lugano war ich zum ersten Mal im FCB-Stadion. Die Atmosphäre hat mir gefallen, diese Stimmung hatte für mich etwas Magisches.» Das sagt FCB-Sportchef Ruedi Zbinden: «Ramires ist ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler und sehr laufstark. Er bringt ein neues, dynamisches Element in unser Spiel und ergänzt damit unser Mittelfeld optimal.» Details des Deals: Leihe bis Sommer 2020 mit Kaufoption. Diese soll gemäss brasilianischen Quellen 7 Millionen Franken betragen und automatisch gezogen werden, wenn Ramires 23 Spiele für den FCB absolviert. Bahia wäre bei einem allfälligen Weiterverkauf zu fünf Prozent beteiligt. Einsatzchancen: Bei Bahia kam Ramires in der ersten brasilianischen Liga regelmässig zum Einsatz. Meistens im offensiven Mittelfeld. Beim FCB hat er im zentralen Mittelfeld mit Fabian Frei, Luca Zuffi, Taulant Xhaka und auch Samuele Campo starke Konkurrenz. Ramires ist jung und zum ersten Mal in Europa. Daher benötigt er sicher etwas Anpassungszeit und Geduld.



Emil Bergström: Der Leader

Geburtstag: 19. Mai 1993

Grösse: 1,88 Meter

Marktwert: 1,1 Mio. Franken

Stationen: Bromma, Djurgarden, Rubin Kazan, GC, Utrecht

Profispiele: 239

Einsatzminuten: 20'105

Tore: 14

Assists: 7

Länderspiele: 3 für das A-Team, 14 in den U-Nationalmannschaften Schwedens

Rückennummer beim FCB: 36

Instagramfollower: 11'490 Das sagt der Spieler im Klub-TV: «Ich bin zum FC Basel gekommen, weil das ein Klub mit einer grossartigen Geschichte ist. Ich will mithelfen, dass der FCB wieder dahin kommt, wo er hingehört. Ich kenne die Super League und die hiesige Fussballsprache schon aus meiner Zeit bei GC. Die Angewöhnungszeit wird deshalb sehr kurz sein. Ich kann sofort helfen. Mein Ziel ist es in jedem Spiel, keinen Zweikampf zu verlieren. Ich will meine Mitspieler pushen und ein Leader sein. Das bin ich und das werde ich in die Mannschaft einbringen. Und zwar in jedem Spiel und in jedem Training.» Das sagt FCB-Sportchef Ruedi Zbinden: «Emil Bergström ist ein ähnlicher Spielertyp wie Marek Suchy. Aber er ist dynamischer, schneller und eine Persönlichkeit, die wir brauchen können.» Details des Deals: Leihe bis Sommer 2020 mit Kaufoption. Einsatzchancen: Noch ist nicht klar, ob der FCB Emil Bergström als Innenverteidiger Nummer 1, 2 oder 3 geholt hat. Im Falle eines Ausfalls ist Basel jetzt aber gut aufgestellt. Der Schwede sieht sich selber als Stammspieler. In Utrecht sass er aber zuletzt meist nur auf der Bank. Seine Konkurrenten heissen jetzt Eray Cömert und Omar Alderete. Die beiden Stammkräfte spielten in dieser Saison zwar solide, waren aber nicht frei von Fehlern. Es wird wahrscheinlich einen Dreikampf um zwei Plätze geben.



Arthur Cabral: Der Leser