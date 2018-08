Den Mann des Spiels auszumachen fällt nicht schwer. Und das nicht nur, weil Albian Ajeti in der 30. Minute per Kopf den einzigen Treffer erzielt und dem FC Basel damit das Weiterkommen in die Europa-League-Playoffs sichert. Es ist die Summe dessen was der 21-Jährige in seinen 45 Einsatzminuten zeigt, das einen ganz starken Eindruck hinterlässt.

Ajeti ist von der ersten Sekunde an in diesem Spiel. Mit Ausnahme von einer Offensivaktion hat er bei jedem Angriff in der ersten Halbzeit seine Füsse im Spiel. Ob als Vorbereiter oder als Vollstrecker.

Vitesse bekommt den FCB-Stürmer zu keiner Zeit in den Griff. Es scheint, als wäre man etwas überrascht von seinen Qualitäten. Dies wiederum ist unverständlich, adelte Vitesse-Coach Leonid Slutskiy Ajeti vor dem Spiel doch noch als «einen der talentiertesten jungen Stürmer Europas». Ebendieser ist es, der in der 26. Minute den vorentscheidenden Platzverweis provoziert. Nachdem ein Ball von Thulani Serero in Richtung von Jake Clarke-Salter und dem Tor von Vitesse fliegt, weiss der holländische Verteidiger sich gegen den heraneilenden Ajeti nur noch mit einem Foul zu helfen.

Das hohe Bein Clarke-Salters trifft Ajeti an der linken Schulter, Ajeti geht zu Boden und Clarke-Salter fliegt vom Platz, weil er der hinterste Mann war. Es ist eine absolut unnötige Aktion des Vitesse-Verteidigers. Vor allem auch, weil Ajeti weg vom Tor gelaufen wäre. Der frühe Platzverweis in diesem Spiel zwingt Slutskiy dazu, umzustellen. Matus Bero muss raus, der ehemalige Zürich-Spieler Rasmus Thelander ersetzt ihn. Ein Wechsel mit Folgen. Denn Thelander ist drei Minuten später nicht auf der Höhe. Wortwörtlich. Nach einem perfekt getretenen Eckball von Luca Zuffi steigt Ajeti in der Mitte des Fünfmeterraumes am höchsten und nickt zum 1:0 ein.