Es ist dies die Entstehung des zweiten Basler Tors im Spiel gegen GC. Sie ist symptomatisch für den momentanen FC Basel – genauer gesagt für dessen Offensive. Seit der Umstellung nach der Auftaktpleite in Bern, bei der Raphael Wicky noch mit einer einzigen Spitze hat spielen lassen, besteht diese nämlich aus der Doppelspitze van Wolfswinkel und Bua.

van Wolfswinkel besticht mit Kaltblütigkeit

Diese wird unterstützt von Elyounoussi, der sich eine Reihe weiter hinten als Achter positioniert. In Wickys 3-5-2 sind sie der offensive Dreizack. Zuständig für die Gefahr vor dem gegnerischen Tor und Dynamik im Spiel, die im letzten Jahr unter Urs Fischer und mit Marc Janko und Seydou Doumbia oft gefehlt hatte.

Schaut man van Wolfswinkel, Bua und Elyounoussi im Zusammenspiel zu, man würde es nicht erahnen, dass sie erst zum dritten Mal so zusammenspielen. Die Automatismen scheinen für die frühe Saisonphase schon weit gereift. Das widerspiegelt sich auch in der Statistik. Neun Tore hat der FCB in den drei letzten Spielen erzielt, jeweils drei pro Partie. An allen neun war mindestens einer des Trios beteiligt.