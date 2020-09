Die Vorbereitung auf die neue Saison hat bereits begonnen. Doch noch einmal blicken wir zurück auf die vergangene Spielzeit, die erst mit dem Cupfinal am Sonntag endete. Jetzt sind Sie dran: Wie geläufig ist Ihnen das FCB-Geschehen in der Saison 2019/20? Finden Sie es heraus in unserem Quiz und messen Sie sich mit Ihren Freunden!