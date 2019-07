Der 25-jährige Branislav Kostic verlängert seinen Vertrag mit den Starwings um ein weiteres Jahr. Das Birsfelder Eigengewächs spielt nun die dritte Saison in Folge für die Starwings und hat sich spielerisch von Jahr zu Jahr gesteigert. Seine durchschnittliche Einsatzzeit betrug rund 30 Minuten pro Spiel. Er scorte im Schnitt während der regulären Meisterschaft 7.6 Punkte pro Spiel, während der dritten Runde erreichte er sogar 11.8 Punkte. Die Gesamttrefferquote war um die 50 Prozent bei den 2-Punkte Würfen und bei 35 Prozent bei den 3ern. Kostic, entwickelte sich vor allem in der letzten Saison zu einem Teamleader der vor allem in der Zwischenrunde mit 4.8 Assists pro Spiel zu überzeugen vermochte.