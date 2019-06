Bernhard Burgener braucht für seine Jahresbilanz keine Notizen. Emotional wie selten spricht der FCB-Präsident am Dienstagabend an der 125. ordentlichen Generalversammlung frei zu den Mitgliedern. Nach einer Medienschelte, «es ist nicht alles so schlecht, wie geschrieben wird», nimmt Burgener seine «tolle Mannschaft» in Schutz: «Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Doch wir müssen eines akzeptieren. YB war besser, sie haben uns geschlagen.» Für die dann folgende Aussage: «Hätten wir viermal gegen YB gewonnen, wären wir Meister», erntet Burgener Buh-Rufe, doch der Präsident fährt unbeeindruckt fort. Er betont wie so oft auch gestern wieder, dass er nur das mache, was er vor zwei Jahren versprochen habe: «Ich stehe für eine neue Zeit und wir müssen etwas ändern.» Doch auch Burgener weiss, dass die Schweiz im internationalen Vergleich Jahr für Jahr weiter abrutscht und es für den FCB so schwieriger wird, sich am europäischen Honigtopf zu bedienen.

51 Millionen Franken hat der FCB im Jahr 2018 an Transfererlösen eingenommen. Das sind 53 Prozent des Gesamtumsatzes. Weil diese Summen für zukünftige Transfers der FCB-Spieler ohne das Schaufenster Champions League nur schwer zu erreichen sind und auch die Prämien für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb nicht mehr selbstverständlich sind, muss der FCB sparen. Die Ausgaben sollen deswegen noch in diesem Jahr um 21 Millionen sinken.