Am Donnerstagnachmittag war auf der Kaderliste der 1. Mannschaft des FC Basel auf der FCB-Homepage plötzlich der Name Linus Obexer zu lesen. Der 22-jährige Linksverteidiger war zuletzt an den FC Aarau in der Challenge League ausgeliehen. Obexer gehört aber eigentlich YB und hat dort auch noch Vertrag. Darum war der Berner natürlich auch auf der YB-Website im Kader der 1. Mannschaft aufgelistet. Doch Teilzeitarbeit für zwei Vereine wird es auch in Zukunft nicht geben.