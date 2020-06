Alex Frei im grossen Interview: «Der Fussball muss zurück an die Basis»

Ja. In meiner bisherigen Trainerkarriere gab es viele unglaubliche Glücksmomente. Aber auch schwierige Prozesse. Zum Beispiel: Als U15 Trainer musste ich Spielergespräche führen, in denen du ihnen sagen musst, dass es beim FC Basel nicht weitergeht. Sag das mal einem 14- oder 15-Jährigen. Das hat mich am Anfang unglaublich mitgenommen. In einer U18 zu sagen, es geht nicht weiter, geht in das ähnliche Muster, aber sie sind älter. Inzwischen fällt es mir ein bisschen leichter, weil es zu meinem Beruf gehört, Entscheidungen zu treffen und diese mitzuteilen.

Selbstverständlich. Der Wiederbeginn war als Trainer bei der AS Timau in der 2. Liga. Ich habe gemerkt, dass mir das unglaublich gut tut und dass es auch das ist, was ich zukünftig machen möchte. Ich habe dann aber nicht gewusst, wo der Weg hin geht. Ich dachte, ich helfe in dem 2.-Liga-Club und schaue, ob meine Ideen funktionieren und das haben sie. Ich bin dann ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe meine Trainerdiplome gemacht. Heute weiss ich, dass ich für die Zeit in Luzern dankbar bin, denn es hat Vieles verändert in meinem Leben. Es war ein Glück, denn dadurch habe ich beruflich herausgefunden, was ich eigentlich machen möchte.

Was mir noch bewusster in dieser Coronazeit geworden ist, ist die Wichtigkeit der Fans. Der Fussball muss zurück an die Basis, zurück zum Fan. Weil der Fussball ist eigentlich ein Kulturgut. Es ist nicht so, dass die Haltung eines Fussballclubs sein sollte, ja die kommen sowieso. Nein, sondern der Fussballclub muss alles machen, dass der Fan kommt.

Der Fussball generell muss sich auf die Normalität besinnen. Dass beispielsweise das Financial Fairplay zu 100 Prozent umgesetzt wird, wäre ein erster Schritt. Ich glaube, die Uefa und die Fifa sind da dran. Jeder Club muss lernen, wo gehöre ich hin und wo will ich hin. Das heisst, dass wenn ich ein Ziel habe, irgendwo Champions League, dann muss ich immer wissen, mit welchen Clubs konkurriere ich. Was für ein Aufwand muss ich betreiben, um dort hin zu kommen.

Fussball war in der letzten Wochen eher ein schwieriges Thema. Vereine haben kein Geld, Spieler wollen nicht auf Lohn verzichten. Was kann der Sport machen, um wieder in die richtige Spur zu kommen?

Das hat nicht mit Nachwuchs und Nicht-Nachwuchs zu tun, sondern eigentlich damit, dass ich meine Trainerkarriere wie meine Spielerkarriere handhabe. Wenn man auch meine Planungen in der Vergangenheit als Spieler anschaut, dann ist jeder Transfer, den ich gemacht habe, ein next Step. Aber der nächste Schritt war immer sinnvoll, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht mag es für einen anderen überraschend gewesen sein, dass ich von Servette zu Rennes ging und nicht in die Bundesliga. Aber für mich war es der logische Schritt und er hat gepasst. Und so halte ich das auch als Trainer. Es ist ein Abwägen: Was sind Vorteile, Chancen, Risiken? Was ist es für ein Konstrukt, wie ist dieses aufgebaut? Passe ich dort hin? Passe ich nicht dorthin? Und am Schluss musste ich eine Entscheidung treffen, ist es der Zeitpunkt, an dem es passt und ich „ja“ sagen kann oder passt es nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt im Moment nicht der richtige Schritt ist, dann darfst du nicht gehen.

Könnte es auch sein, dass Sie sich Hoffnungen auf die Nachfolge von Marcel Koller als FCB-Trainer gemacht haben und deshalb nicht zu Hannover gingen?

Ich bin froh, dass Sie das fragen. Für mich ist das zurzeit kein Thema.

Auch in der kommenden Saison?

Ja. Ich halte es wie damals als Spieler: Ich war nie der Typ, der diese Floskelbekenntnisse gemacht hat. Ich sage nicht, ich liebe meinen Club und unterschreibe zwei Wochen später woanders. Das bin ich nicht. Aber wenn Sie fragen: Ich bin U21-Trainer und das mit jeder Faser meines Körpers.

Sie haben bereits als Spieler das Glück im Ausland gesucht? Schauen Sie sich dort auch als Trainer um?

Ich hatte in meiner Spielerkarriere das Glück, dass ich nie in der Konstellation war und etwas suchen musste. Ich bin immer abgeworben worden. Also es ist immer irgendjemand auf die Idee gekommen, der Alex ist noch ein schlauer Spieler, den wir brauchen könnten. Das war mein Glück. Als Trainer ist das auch so. Ich habe nicht sieben Berater, die in ganz Europa rumrennen, um den Alex Frei unter die Leute zu bringen. Die zwei Clubs aus dem Ausland (Kiel und Hannover Anm. d. Red.) fanden selber, dass ich in der U15 und danach drei Jahre in der U18 ganz ordentlich gearbeitet habe und, dass ich zu ihnen passen könnte. Das beeinflusse ich gar nicht. Es wäre aber auch eine absolute Überheblichkeit, wenn du als junger Trainer sagst, dass du nicht nach Kiel oder Hannover gehst, dich dort vorstellst und den Interessent kennenlernst. Da muss ich sagen, dann hältst du dich für jemand, der du noch nicht bist.

Wären Sie bereit, jetzt als Trainer zum Aktivfussball zu wechseln?

Grundsätzlich habe ich jetzt eine siebenjährige Ausbildung hinter mir. In welcher ich versuche, das zu vermitteln, was ich mit der Erfahrung als Spieler und Trainer gelernt habe. Ich will meinen Spielern die bestmögliche Voraussetzung schaffen, dass sie in erster Linie im Super-League-Kader vom FC Basel bestehen können. In zweiter Linie will ich die Spieler so ausbilden, damit der FCB auch von ihnen profitieren kann, wenn sie einen anderen Weg einschlagen und den Club wechseln. Das ist mein Job. Es ist aber auch klar, dass ich irgendwann wieder das Gefühl habe, dass ich den Druck und mehr Verantwortung brauche. Auch im Nachwuchs hast du Verantwortung, aber es ist eine andere Verantwortung im Profibereich. Irgendwann wird dieser Moment kommen, er ist heute noch nicht da. Also nicht dass ich wüsste, aber es kann morgen oder übermorgen so sein. Aber es muss immer passen. Das will ich damit vermitteln. Es ist das Projekt massgebend und nicht, dass man jetzt einfach den nächsten Schritt macht.

Was wäre ein reizendes Projekt?

Das sind viele Kriterien. Beispielsweise die Ambitionen, wo will der Club hin im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren. Was will man erreichen, was sind die Strukturen. Ist dort ein Club, bei dem vier Mal der Sportchef gewechselt hat in den letzten zwei Jahren. Ist es ein Club, bei dem der Präsident sechs Mal gewechselt hat in den letzten drei Jahren. Das sind alles Fragen, die ich mir stelle.

Das tönt grundsätzlich so, als wären Sie offen für alles?

Ich wehre mich gegen „offen für alles“. Das bedeutet, man lässt sich Möglichkeiten offen. Aber das mache ich nicht. Das war schon als Spieler nicht anders. Nach einem Jahr in Dortmund hätte ich wieder gehen könnten, bin ich nicht und blieb anschliessend drei Jahre. Auch in Rennes gab es die Möglichkeit, nach einem Jahr zu gehen, aber ich blieb dreieinhalb Jahre. Obwohl ich beispielsweise nach Paris, Marseille und Lyon hätte gehen können. Ich hatte aber dem Präsidenten nach der ersten Saison versprochen, dass ich nie für einen anderen französischen Club spielen werde und dann halte ich mich daran. Und dann war der nächste Schritt Dortmund. So funktioniere ich.