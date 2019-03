Der FCB trifft heute auswärts auf den FC Luzern, der dank seinem neuen Trainer und Ex-Basler Thomas Häberli auf einer Erfolgswelle schwimmt. Auch die Basler konnten seit dem Start der Rückrunde überzeugen. Nach zwei Unentschieden in Folge will sich der FCB in der Swissporarena endlich wieder drei Punkte erspielen. Verfolgen Sie die Partie (Anpfiff 19:00) hier im Liveticker.