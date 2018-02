Natürlich ist die Fasnacht bis zum GC-Spiel tabu. Am Güdismontag aber soll sich die Mannschaft in der Stadt zeigen. «Wir wollen volksnah sein und uns unter die Leute mischen», sagt Seoane. Der 39-jährige Rothenburger, der in der Region aufgewachsen ist, weiss, wie die Innerschweiz tickt.

«Den Leuten ist es wichtiger, dass wir ein grosses Herz und eine tolle Mentalität haben als eine super Technik», sagt Seoane. «Sie wollen einfach sehen, wie die Post abgeht.» Er erzählt, wie Captain Lustenberger vor dem Spiel gegen Lausanne so emotional zur Mannschaft gesprochen habe, dass es einem kalt über den Rücken gelaufen sei.

Fusball- statt Schullehrer

Als ihm der Verein Anfang Jahr anbot, Nachfolger von Markus Babbel zu werden, war für Seoane klar: Das mache ich! Er ist überzeugt davon, den Anforderungen dank einem prall gefüllten Rucksack gewachsen zu sein. Schon mit 17 Jahren hatte er beim FCL im Eins debütiert, war zu Sion gegangen und dann mit einem Sechsjahresvertrag nach La Coruña, der Heimat seiner Eltern.