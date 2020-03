Ausserordentliche SFL-Generalversammlung verschoben: Modus-Entscheid in der Super League fällt Corona zum Opfer

Gemäss AZ-Infos hat die Führung der Swiss Football League entschieden, den auf Montag 16. März angesetzten Entscheid über die Super-League-Aufstockung ab der Saison 2021/22 zu verschieben. Auf welches Datum, ist noch nicht bekannt.

Grund ist das Corona-Virus, bzw. die Ungewissheit, ob und wie die unterbrochene Saison fertiggespielt werden kann. Diese Frage überwiegt alles andere, auch den Modus-Entscheid.

Die Vertreter der 20 Schweizer Profiklubs werden am Montagnachmittag an einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Alles andere als ein vorzeitiger Saison-Abbruch wäre eine Überraschung. Bis zum 30. April ruht der Ball den Profiligen sowieso - dass es danach weitergeht, ist unwahrscheinlich.