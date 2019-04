Obwohl sie am Samstagabend gewiss noch das eine oder andere Bierchen zu sich genommen hatten, lieferten die Young Boys erneut einen Nachweis ihrer überragenden Mentalität und kamen in der 29. Runde zum 25. Sieg.

«Wir haben uns auf der Fahrt nach Zürich geschworen, zu kämpfen und eine gute Leistung zu zeigen. Das ist uns gelungen», sagte Captain Steve von Bergen, der am Ende der Saison seine Fussballschuhe an den Nagel hängt.

Gefeiert hatten die Young Boys zwar schon am Abend zuvor, als nach dem 0:0 zwischen dem FC Basel und GC der Gewinn des 13. Meistertitels auch mathematisch feststand, doch jetzt sollte im Zürcher Letzigrund zusammen mit den Tausenden von mitgereisten Bernern so richtig die Post abgehen.

Kurz vor dem Ende wurde es auf der YB-Reservebank so richtig unruhig. Die Meister-Shirts wurden herumgereicht und bald standen alle, die nicht oder nicht mehr auf dem Rasen waren, in diesen schwarzen Trikots mit der Rückennummer 13 da und warteten auf den Schlusspfiff.

Ihre Tordifferenz (plus 52) entspricht exakt der Anzahl erzielter Tore des FC Basel. Und nach einem 0:0 am 19. August 2017 gegen den FCZ starteten sie eine Rekordserie: In mittlerweile 60 Ligaspielen in Folge haben sie immer mindestens ein Tor erzielt.

«Die Bestätigung eines Titels ist schwieriger, als ihn zu gewinnen», sagte Sportchef Christoph Spycher. «Die Art und Weise, wie wir diese Saison durchgezogen haben, macht mich stolz», sagte der Baumeister der YB-Erfolge.