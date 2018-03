Eishockey ist ein wunderbarer Sport. Schnell, dynamisch, spektakulär, körperbetont. Besonders während der Playoffs ist die Spannung bisweilen kaum auszuhalten. Kaum auszuhalten ist aber auch, was sich derzeit auf den Schweizer Eisfeldern sowohl in der NLA (National League) als auch in der NLB (Swiss League) abspielt. Und damit ist nicht das spielerische Niveau gemeint, sondern jenes der Schiedsrichter. Die haben heuer anscheinend ihr Augenmass und Fingerspitzengefühl vor den Playoffs irgendwo abgeben müssen.

Diese Kolumne bietet zu wenig Platz, um all die Szenen aufzuzählen, in welchen die Unparteiischen auf dem Eis Vergehen gesehen haben wollen, die in Zeiten des Playoff-Hockeys schlicht nicht mehr als Bagatellen sein dürften. Zum Beispiel: Scharmützel zweier Spieler vor dem Tor, nach welchen nur einer der beiden Kontrahenten auf die Strafbank muss. Hallo Augenmass? Oder Strafen für die Reaktionen erzürnter Spieler. Hallo Fingerspitzengefühl? Oder ganz beliebt: Strafen für allerlei Hinfaller – Hauptsache, das Publikum schreit laut genug (was hierzulande leider auch eine Unsitte der übleren Sorte ist). Hallo Selbstvertrauen?

Lasst die Spieler doch raufen vor den Toren!

Ja, es braucht euch, liebe Schiedsrichter. Aber: Lasst die Spieler doch raufen vor den Toren! Und wenn ihr meint, es muss eine Strafe sein, dann schickt doch einfach beide raus! Oder überlegt zweimal, ob der Sturz an der Bande oder der Umfaller in der neutralen Zone jetzt wirklich so entscheidend war. Und die Wutausbrüche der Spieler, die ihr gerne mal mit einer kleinen Disziplinarstrafe sanktioniert: Druck, Emotionen, Adrenalin – kennt ihr ja auch, oder? Man kann in solchen Momenten auch mal den Ignorier-Modus einschalten. Es steht schliesslich viel auf dem Spiel.

Fakt ist, dass genau eine dieser kleinkarierten Strafen ganze Playoff-Serien entscheiden können. Warum nicht einfach den altbekannten, juristischen Grundsatz befolgen? In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten. Lasst die Spieler um Gottes willen Playoff-Hockey spielen – und die Duelle selber entscheiden. Auf dem Eis, nicht auf der Strafbank. Danke!