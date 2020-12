Ancillo Canepa ist eben doch ein Fussballexperte, denn sein FCZ kann in dieser Saison Meister YB stressen

«Wo waren Sie in den letzten 15 Jahren? Hatten Sie einen anderen Beruf?» So reagierte Ancillo Canepa auf die Frage eines Journalisten, ob er den FC Zürich immer noch als Spitzenklub sieht. Das war im August. Und es gab Argumente, diese Frage zu stellen: 7. Platz in der letzten Saison, 7. Platz in der vorletzten Saison. Das sind nicht die Tabellenregionen, in denen sich ein Spitzenklub aufhält.

Die Frage, ob Zürich noch ein Spitzenklub ist, hätte man auch im Oktober mit Nein beantwortet – ausser Präsident Canepa natürlich. Nur ein Punkt aus drei Spielen. Die Konsequenz: Der Präsident ersetzte Trainer Ludovic Magnin durch Massimo Rizzo, der zuvor für die U18 zuständig war. Das Resultat: In sechs Spielen unter dem neuen Trainer holen die Zürcher 13 Punkte und klettern nach dem gestrigen 4:0 gegen Lausanne auf Rang 3.