Nun ist er also zurück an den Schalthebeln der Macht und alles ist so aufgegleist, dass er die nächsten 20 Jahre Trainer und Sportchef bleiben kann.

Selbstgespräch als Analyse

Er widerspricht: «Nein, Jahr für Jahr werden wir die Situation analysieren und sehen, wie es weiter geht.» Wo er recht hat, hat er recht: Chris McSorley wird nun mit Chris McSorley Jahr für Jahr die Lage besprechen und zum Schluss kommen, dass es zum Wohle von Servette notwendig ist, dass Chris McSorley noch ein weiteres Jahr bleibt.

Die wirtschaftlichen Probleme sind nach dem Sturz von Präsident Hugh Quennec und dem Abgang der nordamerikanischen Besitzer in der Zwischenzeit gelöst worden. Stark vereinfacht gesagt: Finanziell wird Servette neu von der Stiftung des Rolex-Gründers abgesichert. Chris McSorley sagt, die früheren Besitzer seien ganz aus dem Spiel.

Welches Servette werden wir nun sehen? «Wir werden ein schlagkräftiges Team haben» sagt der alte, neue grosse Bandengeneral. «Natürlich haben wir nicht so viel Geld wie der SC Bern, Zürich oder Lugano. Aber wir werden sehr, sehr konkurrenzfähig sein.» Kein Polemiker, wer nun sagt: «Hütet euch in Lausanne!»

Die Rückkehr der «Zeugen McSorleys»

Nun wird Servette erneut zu einer grossen Hockeyfamilie. Chris McSorley bringt nach und nach wieder seine Leute in die Schlüsselpositionen. Es gibt in diesem Hockeyuniversum keine Halbheiten. Nur die «Zeugen McSorleys». Nur den biblischen Gehorsam, der uns lehrt: «Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mir mit sammelt, der zerstreut».