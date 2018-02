Als ich diesen Sonntag mit den massiven Doping-Verdächtigungen gegen viele der weltbesten Langläufer konfrontiert wurde, erinnerte ich mich an einen kalten Tag im Februar 2006. Damals sass ich mit dem Schweizer Wissenschafter Martial Saugy in einem Turiner Kaffee. Saugy arbeitete in leitender Funktion im Antidoping-Labor der Olympischen Winterspiele von Turin.

Er erzählte mir 2006 scheinbar Ungeheuerliches. Die Täter im Langlauf seien längst bekannt, da sich in den Dopingproben auch bei negativen Tests genügend Hinweise auf den Gebrauch von Epo oder Blutdoping fänden. Nur seien diese Werte halt nicht Teil eines homologierten Dopingtests. Aber sie dienten den Dopingjägern immerhin dazu, sich Athleten mit auffälligen Werten gezielt zu widmen. Radprofi Oscar Camenzind wurde auf diese Weise überführt.

Saugy sagte damals auch, dass nicht alle Nationen mit gleichem Eifer ihre Sünder zu entlarven versuchten und hob den Mahnfinger in Richtung Osten. Seine Forderung für eine international koordinierte Jagd mit polizeilichen Kompetenzen nach Betrüger bleibt auch zwölf Jahre später topaktuell.

Die Doping-Enthüllungen dieser Tage sind also nicht neu. Sie basieren auf Testdaten von 2001 bis 2010. Diese waren schon damals ein Thema. FIS-Präsident Gian-Franco Kasper sprach 2011 davon, dass «die schwarze Liste der mutmasslich gedopten Langläufer ziemlich lang ist».

Ob die Sünder von gestern heute sauber sind, bleibt trotz der Einführung des biologischen Passes, der seit 2009 abnormale Blutwerte auch sanktionieren lässt, schwierig zu beurteilen. Geblieben ist der Rückstand der Jäger auf die Gejagten. Zu sehen, ob jemand betrügt, ist das eine. Es zu beweisen, das andere. Das Sportgericht CAS hat diese Weisheit soeben schmerzhaft demonstriert.