Als hätte er eine Zigarette geraucht - Die Luftverschmutzung an den Australian Open ist enorm

Seit Ende September wüten in weiten Teilen Australiens verhereende Buschbrände. Nach Angaben der Behörden sind bisher 29 Menschen ums Leben gekommen, eine Milliarde Tiere fielen der Feuerwalze zum Opfer. Immerhin brachten Regenfälle Mitte der Woche etwas Linderung. Mit einer dauerhaften Entspannung rechnen die Behörden erst im Frühjahr. Alleine in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria (zu dem auch Melbourne zählt) brennen rund 150 Feuer. Die Luftverschmutzung wird mit einem Echtzeit-Luftqualitätsindex (LQI) gemessen. Ein Wert bis 70 gilt als normal und gesund. In Melbourne lag der Wert in der Nacht zwischenzeitlich über 400; am Montag hielt sich dieser über 200. In der Spitze lag die Feinstaubbelastung bei 393 Mikrogramm.

Slowenin muss aufgeben - wegen der Luftverschmutzung

Die Stadt riet den Bewohnern, Fenster und Türen zu schliessen und ihre Häuser nicht zu verlassen. Dennoch wurde bei den Australian Open die Qualifikation gespielt. Der Österreicher Sebastian Ofner sagte, seine Kehle habe sich so trocken angefühlt, als hätte er während des Spiels eine Zigarette geraucht. Die Slowenin Dalila Jakupovic musste wegen eines Hustenfanfalls aufgeben und sagte danach, sie habe Angst gehabt, zu kollabieren.