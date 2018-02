Wir lebten vor Ort den olympischen Traum, hatten unseren fixen Tagesablauf, aber dank den geknüpften Kontakten auch die Möglichkeit, einmal bei Bekannten auswärts essen zu gehen, wenn uns nach Abwechslung zumute war. Ich erinnere mich noch gut an den morgendlichen Treffpunkt zum Café, die gemeinsamen Fahrten im Minibus gegen Osten in die Berge. So manchen Sonnenaufgang erlebten wir auf diesen Fahrten.

Simon Ammanns Saison war zwar sehr gut, er zeigte gleich zum Auftakt in Finnland hervorragende Sprünge. Doch mit einer solchen Vorstellung in Salt Lake City konnte natürlich trotzdem niemand rechnen. Nach seinem Sturz beim Springen in Willingen musste man sogar für einen Moment lang um die Olympiateilnahme zittern.

In Salt Lake City klappte es dann aber vom ersten Trainingssprung her. Simon war bei all seinen Sprüngen ganz vorne und zog dies in einer unglaublichen Art und Weise durch. Er befand sich in einem Flow und verlor diesen auch nach dem Gewinn der ersten Goldmedaille nicht.