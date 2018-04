Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat im Alter von 44 Jahren seine Karriere beendet. Das teilte der Norweger selber am Dienstag nach acht Olympiasiegen, 20 WM-Titeln und 94 Weltcup-Erfolgen auf einer Pressekonferenz in Simostranda mit. Björndalen gab dabei gesundheitliche und familiäre Gründe an.

«Freude und Motivation sind noch immer ungebrochen», sagte der sichtlich gerührte Björndalen, der eigenen Angaben zufolge zuletzt mehrmals unter Herzrhythmusstörungen gelitten hatte: «Ich hätte gerne noch ein paar Jahre weitergemacht.»

Rücktritt nach 580 Weltcup-Rennen

Seit seinem Debüt am 18. März 1993 bestritt Björndalen 580 Weltcup-Rennen (wovon er 94 gewann), sein letzter Erfolg datiert vom 2. Dezember 2015. Ob und in welcher Form er dem Sport, den er mehr als zwei Jahrzehnte prägte, erhalten bleibt, ist offen.

Gemutmasst wurde zuletzt über eine Karriere als Funktionär, von Weltverbands-Präsident Anders Besseberg war Björndalen bereits als Nachfolger ins Spiel gebracht worden. Zunächst wird sich Björndalen jedoch seiner Familie widmen, mit der weißrussischen Biathletin Darja Domratschewa hat er die gemeinsame Tochter Xenia.