Federer wollte nicht mehr der ewige Favorit sein, der er angesichts seines Palmarès' immer sein wird. Eine Rolle auch, die er in seiner Blüte nicht nur akzeptiert, sondern die er untrennbar mit seinem Selbstverständnis verknüpft hatte. Es darf es durchaus als Warnsignal gewertet werden, dass der Baselbieter versuchte, sich von dieser Betrachtung zu befreien. Roger Federer ist damit vor allem eines: aus der Rolle gefallen. Aus der Rolle seines Lebens. Jener des Favoriten.

Sein Gefühl täuschte ihn also nicht. Roger Federer (37) hatte schon vor zwei Wochen für sich reklamiert, dass er nicht Favorit sei. Schliesslich habe er die US Open schon seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen. Das wirkte zwar plausibel, irgendwie aber auch befremdlich für einen, der dieses Turnier fünf Mal gewonnen hat und damit öfter als jeder andere im Feld der Anwärter. Öfter als Titelverteidiger Rafael Nadal (drei Mal), öfter als Topfavorit Novak Djokovic (zwei Mal).

Er hatte sich erhofft, damit in jene Gemütslage zurückzukehren, die ihn im letzten Jahr zu zwei Grand-Slam-Siegen und zur dominantesten Phase seiner Karriere verholfen hatte, in der er sieben von zwöl Turnieren gewann, die er bestritt und damit die Basis dafür legte, dass er im Februar nach über fünf Jahren Unterbruch und im für Tennis-Spieler methusalemischen Alter von fast 37 Jahren noch einmal die Führung in der Weltrangliste übernommen hatte.

John Millman, der Australier, 29-jährig und die Nummer 55 der Welt, spielte nicht das Spiel seines Lebens, aber er besiegte Federer mit 3:6, 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Dessen Spiel zerfiel in Einzelteile: Federer bewegte sich bei Hitze und Feuchtigkeit schlecht und servierte miserabel. Nur 49 Prozent der ersten Aufschläge landeten im Feld. Ihm unterliefen 76 unerzwungene Fehler, darunter zehn Doppelfehler. Das sind alarmierende Zahlen, Zahlen des Grauens.

Seither ist sein Formzerfall augenscheinlich. Federer selber sagte, schon in Australien, wo er das Turnier gewonnen hatte, habe er nicht mehr so gespielt, wie er sich das vorgenommen habe. Er nennte das «Prozent-Tennis». Davon nicht betroffen war die Basis seines Spiels: der Aufschlag. Er servierte vielleicht so gut wie nie zuvor. Es führte dazu, dass Federer sich allzu sehr auf sie verliess. Und es täuschte auch darüber hinweg, dass andere Elemente fragil geworden waren.

Man hat Roger Federer schon oft abgeschrieben in seine Karriere. Und es gibt tatsächlich vieles, das in diesen Tagen gegen ihn spricht: Er ist 37 Jahre alt, klar. Vor allem aber wirkte er zuletzt oft nicht mehr wie er selbst, sondern vielmehr wie einer, der gegen einen antritt, gegen den er nicht bestehen kann – eine Legende, die in der Retrospektive ohnehin überhöht und mit mehr Bedeutung aufgeladen wird. Auch von dieser Sichtweise hatte er sich zu emanzipieren versucht.

Als er jüngst auf den Rücktritt angesprochen wird, sagt er, das werde er schon seit zehn Jahren. Damals hatte er im Final der French Open gegen Rafael Nadal nur vier Games gewonnen und war wenige Wochen später auch in Wimbledon entthront worden. Zwar gewann er im Herbst zum letzten Mal die US Open, doch das Jahr, das mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber begonnen hatte, bedeutete gleichwohl das Ende der dominantesten Phase in seiner Karriere.

Es folgten Jahre im Schatten Nadals und Djokovics, geprägt auch von Rückenbeschwerden und dem Meniskusriss, der ihn zu einer halbjährigen Pause gezwungen hatte. Federer hat sich von allen Rückschlägen erholt. Er ist heute ein besserer und kompletterer Spieler. Doch Optionen bergen auch Gefahren, in Routinen zu verfallen und zu viel nachzudenken. «Und denken ist so ziemlich das letzte, was du im Tennis gebrauchen kannst», sagt Heinz Günthardt.

Das Tiebreak des vierten Satzes steht sinnbildlich für diese These. Federer schenkte es seinem Gegner mit sieben Fehlern: Er verzog Schläge mit der Vorhand, mit der Rückhand, spielte auch am Netz fehlerhat, machte zwei Doppelfehler. Weil die Basis für einmal nicht hielt, zerschellte seine leise Hoffnung auf den ersten US-Open-Erfolg seit 2008. Dass das gegen Millman geschah, ist zwar überraschend, doch das Scheitern an sich ist eines mit Ankündigung.