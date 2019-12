Absurdes, Witziges, Peinliches: Diese 13 Kuriositäten aus dem Sportjahr 2019 bleiben in Erinnerung

Der ehemalige französische Fussball-Nationalspieler Franck Ribéry (36) brüskiert gleich zu Jahresbeginn nicht nur die Fussball-Feinschmecker: Ribéry isst in Dubai in einem Restaurant ein mit Blattgold verziertes Steak, das ihm der türkische Koch für mehrere hundert Franken serviert. Danach wird der damalige Bayern-München-Star in den sozialen Medien in Scheiben geschnitten und in die Pfanne gehauen. Die Ribéry-Rückpässe auf die empörten Gastrokritiker fallen ziemlich gepfeffert aus. «Ich schulde euch nichts ... ihr wart nur Kieselsteine in meinen Socken», soll der Flügeltrickser geantwortet haben, und das ist noch eine der weniger scharfen Ribéry-Reaktionen, welche im Januar hochgekocht wurden. Übrigens: An einer Verpflichtung von Ribéry, der unterdessen in Florenz bei der Fiorentina spielt, soll im letzten Sommer auch der FC Luzern interessiert gewesen sein. Gut möglich, dass dem Franzosen beim FCL das Menü zu karg und zu trocken gewesen wäre.

Gold, Silber, Bronze und grauer Blechkasten

Passiert war es schon im September 2018, richtig pu«Blick» wird es aber erst im Januar 2019: Ariella Kaeslin, ehemalige Luzerner Spitzenkunstturnerin, fuhr in St. Gallen mit dem Auto in einem Baustellenabschnitt statt den vorgeschriebenen 80 km/h ein Tempo von 124 km/h und wurde vom grauen Blechkasten «geblitzt». Für die Schweiz turnte die mittlerweile 32-Jährige einst Gold (EM 2009 in Mailand/Sprung), Silber (WM 2009 in London/Sprung) und Bronze (EM 2009/Mehrkampf sowie EM 2011 in Berlin/Sprung). «Ich will immer ein Vorbild sein, auch auf der Strasse. Dazu gehört, dass man die Konsequenzen aus seinen Fehlern tragen muss», sagt Kaeslin, nachdem sie viel zu schnell unterwegs gewesen war. Die «Kampfrichter» benoten die Gesetzesübertretung jedenfalls mit einem dreimonatigen Führerscheinentzug ab Mitte März 2019 sowie einer Geldbusse von 1150 Franken.

Trotz Trick: Rang 29 schmeichelt Reichelt nicht

Der Österreicher Ski-alpin-Profi Hannes Reichelt will es vor der WM-Abfahrt im schwedischen Are ganz clever machen. Gemäss Reglement erhält er als Zehnter des damals aktuellen Weltcupstands die Startnummer 1, muss also als erster Fahrer den Hang runter sausen. Doch Reichelt weiss: Das Wetter ist zur Zeit der frühen Starter nicht gut, wird für die späteren Fahrer besser. Also zaubert Reichelt einen Trick aus dem Ärmel. Das Reglement besagt nämlich auch: Wer die offizielle Startnummernvergabe schwänzt, muss sich beim Start hinter den ersten 45 einreihen. Was also tut Reichelt? Er schwänzt die Startnummervergabe, startet als 46., als das Wetter viel besser ist, und liegt bis zur ersten Zwischenzeit vier Hundertstelsekunden vor dem Führenden. Doch dann passiert es: Ein Fahrfehler, ein Bremser – Reichelt setzt seinen Trick gleich selber in den Schnee. Numerisches Fazit: Für den 39-Jährigen mit der Startnummer 46 gibt’s Rang 29.