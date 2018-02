Sofort fällt der Verdacht auf das Norovirus, das derzeit bei den Olympischen Spielen grassiert und schon zu Restaurant-Schliessungen und rund 200 Erkrankungen geführt hat. «Ab zwei Fällen besteht Meldepflicht», sagt Noack. Er organisiert Abstriche bei den Athleten, um den Erreger identifizieren zu können. Die Polyklinik im Olympiaort wird die Proben auswerten. Noack erwartet einen Bescheid bis Donnerstagabend spät.

Unabhängig der Vorschriften von IOC und Veranstalter werden die beiden Athleten von den restlichen Sportlern und Delegationsmitgliedern isoliert. «Das machen wir bei jedem Infekt strikt und unmittelbar», sagt der Chefarzt, «denn das Schlimmste, was an einem solchen Anlass passieren kann, ist eine massenhafte Ansteckung.» Vor einem Jahr bei der nordischen Ski-WM in Finnland wurde der Langläufer Ueli Schnider nach einem grippalen Infekt sogar nach Hause geschickt.

Zimmerservice bei den Kranken

So weit ist man hier nicht. Weil der Krankheitsverlauf atypisch für den Norovirus ist, hofft Noack auf eine einfache Magenverstimmung. Bösch und Ambühl werden innerhalb des olympischen Dorfs je in ein Einzelzimmer in der Peripherie des Schweizer Sektors verlegt. «Dort bleiben sie vorläufig. Das Essen wird ihnen aufs Zimmer gebracht und sie haben die Order, alle Oberflächen und Gegenstände, die sie berührt haben, zu desinfizieren. Kontakt zu anderen Teammitgliedern ist strikt verboten.»

Noack ist allerdings guten Mutes, dass die beiden am Sonntag zu ihrem Wettkampf antreten können. Von der Regelung der Veranstalter, wonach Athleten in der Quarantäne ein temporäres Startverbot erhalten, will er hingegen nichts wissen. «Wir haben die Fälle vorschriftsmässig gemeldet und gleichzeitig mitgeteilt, dass unser Medical Team die Angelegenheit selber regelt. Wir halten uns an die Vorgaben des IOC.» Allerdings braucht auch die Kommunikation mit der Klinik einiges an Nerven, «denn zuerst muss man jemanden ans Telefon kriegen, der gut genug englisch spricht», sagt Noack.

Jedenfalls bedeutet der abendliche Notfall, dass Patrik Noack erst kurz vor 1 Uhr nachts ins Bett kommt. Ausschlafen liegt nicht drin. Weniger wegen des persönlichen Einsatzplans. Dieser sieht für ihn die nordischen Skisportler vor. Er steht bei den Langläufern, den Biathleten und den Skispringern im Stadion. Sie betreut er während der Saison auch als Verbandsarzt. Und deren Wettkämpfe finden hier erst am Nachmittag oder Abend statt.

Dennoch klingelt der Wecker bereits nach weniger als sechs Stunden Schlaf. Um 7 Uhr findet das tägliche Briefing von Swiss Olympic mit ihm und den Delegationsleitern der verschiedenen Disziplinen statt. Den Einsatzplan der acht Ärzte und rund 25 Physiotherapeuten hat man bereits im Vorfeld ausgearbeitet. Dennoch ist Flexibilität gefragt. Gerade an diesem Donnerstag, denn aufgrund der starken Winde werden gleich drei Rennen auf diesen Tag verschoben: die Männer-Abfahrt, der Frauen-Riesenslalom und der Biathlon-Wettkampf der Frauen. Täglich um 7.30 Uhr war eine Sitzung des Medical Teams angedacht. Die hat man schon kurz nach dem Olympiastart wieder gestrichen. «Die Einsatzzeiten sind zu unterschiedlich, als dass dieser Termin Sinn macht», begründet Noack. Flexibilität gehört zum Job dazu.