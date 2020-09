Ab Donnerstag wieder vollere Stadien in Eishockey und Fussball – das müssen Sie dazu wissen

Welche regionalen Unterschiede kann es geben?

Wenn die Fallzahlen steigen, kann ein Kanton eine Bewilligung für die Partie widerrufen. Oder gewisse Auflagen verschärfen. Die Kantone haben die Möglichkeit, die ursprünglich zugelassene Zuschauerzahl zu senken. Kann das Contact Tracing aufgrund mangelnder Kapazität der Behörde nicht gewährleistet werden, kann die Besucherzahl reduziert wird.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In der deutschen Fussball-Bundesliga dürfen maximal 20 Prozent der Stadionkapazität genützt werden, bei hohen Infektionszahlen in einer Region wird, wie gestern Abend beim Supercup in München, niemand reingelassen. In Spanien: keine Zuschauer. In England: keine Zuschauer. In Italien: 1000 Zuschauer. In Frankreich: 5000 Zuschauer waren zugelassen, die stark steigenden Fallzahlen haben nun Konsequenzen: Lyon gegen Marseille darf am Sonntag zum Beispiel nur von 1000 Logenbesuchern verfolgt werden. In Holland dürfen ab sofort bis zum 20. Oktober gar keine Fans mehr ins Stadion. In Österreichs Fussball wurde anfänglich 10 000 Zuschauern Eintritt gewährt. Durch den Anstieg der Infektionen erfolgte rasch eine Reduktion auf 3000. Altach im Risikogebiet Vorarlberg durfte zuletzt gar nur 500 Fans reinlassen. Im Eishockey verfolgten total 4200 Fans die vier Spiele der ersten Runde der Ice Hockey League (Österreich, Italien, Slowakei, Ungarn). So viele gehen allein in die Halle von Dornbirn rein. In Finnland dürfen die Stadien zu 40 bis 60 Prozent ausgelastet werden. In Schweden dagegen sind im Fussball wie im Eishockey lediglich 150 Zuschauer erlaubt. Für Virologen ist indes klar: Alles, was draussen stattfindet, hat prinzipiell ein geringeres Risiko, da das Virus auch über Aerosole übertragen werden kann.