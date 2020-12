Zu früh oder der richtige Moment? Das sagen die AZ-Experten zur Rücktrittsankündigung von FCA-Captain Zverotic

Ende Saison ist Schluss: FC-Aarau-Captain Elsad Zverotic hängt die Fussballschuhe an den Nagel. Den 34-Jährigen, den es während seiner Karriere zu Luzern, YB, in die Premier League zu Fulham, zu Sion und 2018 nach Aarau zog, bleibt dem Klub vom Brügglifeld erhalten: Er wird sich künftig ums Scouting, also ums Entdecken potenzieller Neuzugänge kümmern. Mehr zu Zverotics Rücktritt im letzten FCA-Talk des Jahres.