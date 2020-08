«Wollen zeigen, dass der Amateurfussball dieser Situation gewachsen ist»: FC Suhr steht vor schweizweiter Premiere

Weniger delikat dürfte dabei die Ausarbeitung des Schutz- und Sicherheitskonzepts für diese Partie gewesen sein. Esmender Cöcelli, Spiko-Präsident und verantwortliche Covid-19-Person beim Gastgeber FC Suhr, betont: «Wir haben das Konzept mit dem AFV in den letzten Wochen erarbeitet. Es ist eine grosse Herausforderung, die da auf uns zukommt, denn in der Regel besuchen 200 bis 300 Zuschauer bei uns eine Partie. Wir wollen nun ein Zeichen setzen und auch zeigen, dass der Amateurfussball dieser Situation gewachsen ist.»

Weiter werden zusätzlich vier WC-Anlagen organisiert, und Gäste der im Stadion integrierten «Pizzeria Gigi» müssen ebenfalls aufgrund des «Contact-Tracings» Eintritt bezahlen sowie ein Armband tragen. «Normalerweise kommen so 400 bis 500 Zuschauer zu einem Kickoff-Spiel in der 2. Liga AFV. Doch diesmal ist es anders. Es ist das erste Dreipunkte-Spiel in der 2. Liga AFV seit über 10 Monaten. Wir bereiten uns dementsprechend darauf vor, dass wir unsere Kapazität auf dem Sportplatz Hofstattmatten von 900 Zuschauern vollständig ausnützen werden», erklärt Cöcelli.

Generell überwiegt bei ­Cöcelli nicht die Sorge, sondern die Vorfreude auf die Partie: «Gränichen ist ein starker Gegner, wir haben sie in der Vorbereitung verfolgt. Ich rechne mit einem Duell auf Augenhöhe, so wie es bereits in den letzten ­Jahren war.»

Das Derby sei zwar nicht so hitzig, wie es sich vielleicht vermuten lässt, aber die Spieler hätten schon so lange keine Punktspiele mehr bestritten, dass nun alle richtig heiss auf diese Partie sind: «Wir haben zwar ein gutes Verhältnis zu den Gränichern, aber am Ende geht es um drei Punkte, und die wollen wir uns holen. Ich tippe auf einen 3:1-Heimsieg», so die optimistische Einschätzung von Esmender Cöcelli.