Zweimal hat die junge Wettingerin Chelsea Fontenel im letzten Jahr an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen triumphiert. Beide Male gewann sie in der Kategorie U14 und beide Male war sie als grosse Favoritin ins Turnier gestartet. Am Wochenende gehörte Chelsea Fontenel ebenfalls zu den Favoritinnen, aber als Neuling in der Altersklasse unter 16 Jahren wäre es vermessen gewesen, von ihr den nächsten Titelgewinn zu erwarten.

Doch der souveräne Start ins Turnier liess Gutes erahnen. In den ersten beiden Runden bekundete die 14-Jährige keinerlei Probleme und auch als sie im Halbfinal zum ersten Mal richtig gefordert wurde, behielt sie in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf und gewann die wichtigen Punkte gegen die unangenehm aufspielende Sebastianna Scilipoti.

Aufschlag: Schlüssel zum Erfolg

Und so stand Chelsea Fontenel erneut im Final. Ihre Gegnerin dort hiess Alina Granwehr. Die Nummer eins der Setzliste und Titelverteidigerin ist ein Jahr älter als Fontenel und startete als Favoritin in dieses Endspiel. Und der Beginn verlief dann auch entsprechend. Fontenel geriet schnell mit 1:4 ins Hintertreffen. «Ich wollte zu viel und versuchte zu präzise zu spielen. So machte ich viel zu viele Fehler», analysierte sie ihren Start. «Ich versuchte danach, einfach unbeschwert drauflos zu spielen. Schliesslich hatte ich nichts zu verlieren, denn der Druck lag bei ihr.»

Diese angepasste Herangehensweise zeigte Wirkung. Fontenel gewann fünf Games in Serie und damit auch den ersten Satz mit 6:4. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der erst im dritten Durchgang entschieden wurde. Beim Stand von 2:2 war es Fontenel, die das Break realisieren und die Partie in der Folge nach Hause servieren konnte.

«Ich konnte mich während des ganzen Turniers auf meinen Aufschlag verlassen und gewann so viele einfache Punkte. Das hat mir enorm geholfen», sagt Chelsea Fontenel, die im Finalspiel ihre beste Leistung im gesamten Turnier abrufen und damit ihren dritten Schweizer-Meister-Titel in Serie gewinnen konnte. Nach diesem tollen Start ins neue Tennisjahr hat sich Chelsea Fontenel neue Ziele gesteckt: Sie will auf internationalem Parkett in der Altersklasse U18 durchstarten.

Nicht nur ein Tennis-Talent: Singen kann Chelsea Fontenel auch: