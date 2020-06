«Wir sind gefordert»: Wie die Trainer Romano und Hodel nach 17 Spieler-Abgängen den FC Wettingen retten wollen

Diese Fragen stellte sich Pierluigi Ghitti während der Coronakrise im März und April. Tag für Tag! Woche für Woche! Immer wieder! Von einem Moment auf den andern kannte der Präsident des FC Wettingen die für ihn passende Antwort: Statt Jahr für Jahr die Rolle des Geldeintreibers zu spielen und eine sechsstellige Summe in die erste Mannschaft zu buttern, wählte er den freiwilligen Abstieg aus der 2. Liga interregional. Das Ziel? Ganz einfach: Wer in ­Zukunft für den FC Wettingen spielt, der verdient keinen ­Rappen!

Ghitti war sich über die Konsequenzen seines Handelns durchaus im Klaren. Der 55-jährige Bäcker- und Konditormeister wusste, dass es nach dem freiwilligen Abstieg innerhalb der ersten Mannschaft zu einer Revolution und zu einer Abgangsorgie kommen wird. So war es denn auch: Erst beschwerten sich die 21 Kaderspieler mit einem offenen Brief an den Vorstand über den diktatorischen Stil des Präsidenten, dann verliessen sage und schreibe 17 Spieler den Klub. Mit Nicola Minikus, Daniel Häfliger, Luka Markovic und Canzian Jacopo hielten gerade mal noch vier Spieler dem FC Wettingen die Treue. Einerseits wurde Ghitti nach seinem Entscheid in Alleinregie heftig kritisiert, anderseits erhielt er für den Mut, einen neuen Weg zu gehen, viel Lob. Das aber war dem eigenwilligen, ja sturen Präsidenten egal. Wichtig war nur, dass er mit Marc Hodel einen Trainer an seiner Seite hatte, der den ungewöhnlichen Schritt des freiwilligen Abstiegs stützte und sich der grossen Herausforderung stellte.

Der frühere Junior des FC Wettingen und ehemalige Profi der Zürcher Grasshoppers war von allem Anfang an bereit, nächste Saison in der regionalen 2. Liga einen Neuanfang zu machen und wenn möglich auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen.

Und mit Salvatore Romano holte Hodel auf Wunsch von Ghitti einen zweiten Trainer mit bekanntem Gesicht ins Boot. Einen Trainer, der den Fussball kennt und ebenfalls voll und ganz hinter der neuen Philosophie des FC Wettingen steht.