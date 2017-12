"Wir wollen endlich mal etwas Historisches erreichen", sagt Shaqiri im Interview mit der bzBasel. Dafür müssten sie im richtigen Moment da sein. "Dass wir das können, haben wir in letzter Zeit nicht bewiesen", sagt Shaqiri selbstkritisch.

Zu seiner eigenen Leistung sagt der Nati-Spieler aber auch selbstbewusst: Die Statistik lüge nicht. Und die sage, dass er aktuell der Topskorer des Teams sei.

Voll des Lobes ist Shaqiri über Trainer Petkovic. "Er ist viel kommunikativer als andere Trainer." Das zeichne ihn aus. Dass er auch noch in verschiedenen Sprachen spreche, sei ein weiteres Plus.

Zu den landauf, landab diskutierten Pfiffen gegen Stürmerkollege Seferovic beim Spiel gegen Nordirland in Basel meint Shaqiri, dass er da wohl anders reagiert hätte. "Ich wäre einfach rausgegangen und hätte nichts dergleichen getan." Man dürfe das nicht persönlich nehmen. Die Pfiffe seien an die ganze Manschaft gerichtet gewesen, glaubt er.

Zur Frage, warum er ausgerechnet bei Stoke City spiele, meint Shaqiri, er bekomme dort Spielminuten in einer Top-Liga. Und er wollte etwas Neues erleben. In Deutschland habe er schon alles erreicht. Shaqiri spielte bei Bayern München, wo er mit der Zeit nicht mehr so oft eingesetzt worden war. Nach einem Intermezzo bei Inter wechselte er zu Stoke City nach England.

Auch zu seinem Alltagsleben und Haushalt in Stoke verrät der 26-jährige Nati-Spieler einiges im bz-Interview. Wenn er mal etwas nicht wisse, rufe er seine Mutter an. Zuletzt bei einem Problem mit der Geschirrspülmaschine und der Frage, wo den die Tabs reinmüssen. "Also habe ich meine Mutter gefragt und es hingekriegt."