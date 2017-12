Am frühen Dienstagabend lässt der FC Aarau die Katze aus dem Sack. Und das, was da in der kurzen Medienmitteilung geschrieben steht, ist eine Überraschung. Im Wortlaut:«Unter der Leitung von Sportchef Sandro Burki haben dieser und der Verwaltungsrat des FC Aarau die erste Hälfte der Saison 2017/2018 aus sportlicher Sicht analysiert. Es wurde entschieden, dass dem Cheftrainer Marinko Jurendic weiterhin das Vertrauen ausgesprochen und die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.»

Der 40-jährige Jurendic ist seit Juni beim FC Aarau und besitzt einen Vertrag bis Ende Saison. Dieser verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der FCA nach 36 Spieltagen einen der ersten vier Ränge belegt.

Zwischenbilanz: Nach 17 Spielen überwintert Aarau mit 18 Punkten auf Rang 7 – acht Punkte und ein Spiel weniger als das viertklassierte Vaduz. Das sportlich enttäuschende Gesamtbild der Vorrunde war nicht der einzige, aber der Hauptgrund, warum das Fass «Trainerfrage» überhaupt aufgemacht wurde. Und nun ohne Konsequenzen wieder zugeht.