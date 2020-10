Warum keine Baubewilligung? Werden die Tickets teurer? Das müssen Sie zum Corona-Umbau im Brügglifeld wissen

Am Mittwoch sind die Zahlen der neuen Corona-Infektionen regelrecht explodiert: National von 1445 auf 2823, im Kanton Aargau von 44 auf 128. Kaum vorstellbar, dass in der aktuellen Situation Fussballspiele mit mehr als 1000 Zuschauern erlaubt werden würden.

Doch genau dies steht im Stadion Brügglifeld in Aarau bevor. Basierend auf der Entscheidung des Bundesrats von Anfang September, ab 1. Oktober 2020 die 1000er-Grenze aufzuheben. In diesen Tagen wird das Brügglifeld coronafit gemacht – die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen für den künftigen Stadionbesuch:

Warum müssen im Stadion Brügglifeld zusätzliche Sitzplätze errichtet werden?

Eine der zahlreichen Auflagen für Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen ist die Sitzplatzpflicht – ausgenommen sind Veranstaltungen im freien Gelände (z.B. Velorennen). Im Stadion Brügglifeld gibt es standard­mässig rund 1200 Sitzplätze auf der Haupttribüne (wovon jedoch nur rund 800 benutzt werden dürfen); der FC Aarau hat jedoch mehr als 2000 Saisonabo-Besitzer. Um diesen den Besuch aller Heimspiele zu ermöglichen und um auch in Corona-Zeiten den üblichen Zuschauerschnitt von rund 3400 Zuschauern erreichen zu können, hat sich der FCA für den Umbau des Brügglifelds in ein Sitzplatzstadion ent­schieden.

Warum brauchte es für den Umbau kein Baugesuch?

Zuerst war die Frage: Was akzeptiert der Kanton als Sitzplatz? Antwort: Es muss keine Stahltribüne mit Dach sein, eine Sitzschale indes schon. Mit der Idee, Holzbalken in die Beton-Stehrampen zu verschrauben und darauf Sitzschalen zu montieren, ist der FC Aarau an die Bauverwaltung der Gemeinde Suhr (auf ihrem Gebiet liegt das Brügglifeld) herangetreten. Weil es sich dabei um eine «gering­fügige Veränderung» handelt, sprich das simple Gebilde wird auf einer bewilligten Rampe

errichtet und die Zuschauer­kapazität wird sogar verringert, braucht es keine Baubewilligung. Theoretisch könnte der FCA die Sitzplätze über die Corona-Zeit hinaus stehen lassen.

Was kostet der Umbau?

Die Kosten für die 2600 neuen Sitzplätze belaufen sich gemäss FCA-Präsident Philipp Bonorand auf rund 150000 Franken.

Die Behörden schreiben vor, dass nur zwei Drittel der vorhandenen Sitzplätze belegt werden dürfen. Muss der FCA Sitzplätze bauen, die er nicht verkaufen darf?

Nein, nach Absprache mit Kantonsärztin Yvonne Hummel dürfen alle neuen Sitzplätze belegt

werden, da theoretisch Platz für viel mehr Sitzplätze vorhanden wäre. In der Praxis sieht es so aus: Auf einen sechs Meter langen Holzbalken werden zwölf Sitze montiert, der seitliche Abstand zwischen zwei Sitzgruppen beträgt 120 cm. Nach oben wird eine Stufe freige­lassen bis zur nächsten Sitzreihe (siehe Bild oben).

Ab wann können wieder mehr als 1000 Personen an die FCA-Heimspiele?

Im Verlauf dieser Woche werden die ersten 1600 von insgesamt 2600 neuen Sitzplätzen er­richtet. Zusammen mit den 800 benutzbaren Plätzen auf der Haupttribüne dürfen am Samstag 24. Oktober 2400 Zu­schauer ins Brügglifeld. Ende Monat liefert der Hersteller die restlichen 1000 Sitzschalen: Bestenfalls am 3. November gegen Kriens, sicher jedoch am 6. November gegen GC sind 3400 Zuschauer zugelassen.