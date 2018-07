Bei YB steuerte Marco Schneuwly in der U21-Auswahl in der nachfolgenden Saison insgesamt 20 Tore zum Aufstieg in die 1. Liga bei. Am 7. November 2004 (1:2 gegen Basel) kam Schneuwly schliesslich zu seinem Debüt in der Super League. Es folgten Leihwechsel zum FC Sion bzw. zum SC Kriens in die Challenge League, ehe er in der Saison 2008/09 mit 15 YB-Torbeteiligungen auch in der höchsten Spielklasse erstmals auf sich aufmerksam machte.



Beim FC Aarau unterzeichnete Marco Schneuwly einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.