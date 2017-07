Ein Gareth Bale ist Misic vielleicht nicht gerade. Doch was man auf dem angesprochenen Video zu sehen bekommt, ist vielversprechend. Vor allem der Speed und die Technik des Flügelspielers fallen auf. «Er braucht Zeit, bis er sich voll entfalten kann», bremst FCA-Sportchef Raimondo Ponte die Erwartungen, fügt aber an: «Das Publikum darf sich freuen.» Im Heimspiel am Samstag gegen den FC Wil ist Misic ziemlich sicher noch nicht spielberechtigt.

Die einst von der Klubleitung angekündigte Anzahl von fünf Neuzuzängen ist mit der Verpflichtung Misics erreicht. Was nicht das Ende der Fahnenstange bedeute, so Ponte. "Wir halten die Augen weiterhin offen. Im August kommt sicher nochmals Bewegung in den Transfermarkt, vielleicht auch bei uns."