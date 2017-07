Saison 2016/17 (Challenge League)

1. Runde (Sonntag, 24. Juli 2016) – Aarau - Chiasso 1:1 (0:0)

Tore: 58. Rossini 1:0. 62. Monighetti 1:1.

Es war ein turbulentes Spiel, das die 3821 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Brügglifeld zum Saisonauftakt zu sehen bekamen. Ein enttäuschendes Unentschieden für den ambitionierten FC Aarau gegen das massiv schwächer eingeschätzte Chiasso und zwei Platzverweise gegen die Aarauer (sowohl Jäckle als auch Tréand flogen wegen Tätlichkeiten vom Platz) in der Schlussphase. Rückblickend betrachtet zeigte bereits dieses erste Spiel der vergangenen Saison, welche beiden Schlagwörter die gesamte Spielzeit dominieren würden: Enttäuschungen und Disziplinlosigkeiten. Insgesamt häuften die FCA-Spieler in der Saison 2016/17 fünf Gelb-Rote Karten und sechs direkt Rote Karten an – ein fast schon unglaublicher Wert. Zumal die Aarauer in den Jahren davor mit guten Klassierungen in der sogenannten Fairplay-Trophy auf sich aufmerksam gemacht hatten.