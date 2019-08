Nick Alpiger hatte es schon vermutet, als er im zweiten Gang des Eidgenössischen Schwingfests ein Zwicken im Hüftbereich spürte: Jetzt ist die Sehne gerissen.

Eine Untersuchung in der Rennbahnklinik Muttenz bestätigte am Montag seine Vermutung. Eine Operation wird nötig. Schon am Dienstag wird Alpiger operiert.

Danach ist eine lange Pause nötig. «Ich gehe davon aus, dass Nick erst im Januar mit dem Schwingtraining anfangen kann», sagt Stefan Strebel, der Technische Leiter der Nordwestschweizer.

Ein Jahr Zeit bis zum nächsten Highlight

Auch 2020 steht ein Highlight auf dem Programm. Am 30. August findet in Appenzell das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest statt. Muss Alpiger also bereits zum zweiten Mal in Folge darum zittern, am Höhepunkt nicht in Topform zu sein? Dies, nachdem er sich vor gut fünf Wochen auf dem Weissenstein an der Sehne am Hüftbeuger verletzt hatte und bereits der Weg nach Zug zu einem Wettrennen mit der Zeit wurde?

Strebel: «Nick hat alles richtig gemacht»

«Nein», sagt Strebel. «Nick hat nun sehr viel Zeit, die Verletzung auszukurieren. Und sowieso starten viele Schwinger in Saisons mit einem späten Highlight eher spät in die Vorbereitung, um dann pünktlich Ende August auf dem Form-Höhepunkt zu sein.» Und dafür reicht die Zeit für Nick Alpiger problemlos.