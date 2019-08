Nick Alpiger hatte es bereits vermutet, als er im zweiten Gang des Eidgenössischen Schwingfests in Zug ein Zwicken spürte: jetzt ist die Sehne wohl gerissen. Eine Untersuchung in der Rennbahnklinik Muttenz am Montag bestätigte seine Vermutung. Eine Operation wird nötig. Schon am Dienstag wird Alpiger in der Rennbahnklinik operiert.

Auf dem Weissenstein hatte sich Alpiger vor fünf Wochen verletzt. Eine Untersuchung ergab eine Verletzung der Sehne am Hüftbeuger. Trotzdem hatte der 22-Jährige den Traum von der Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest nicht aufgegeben. Danke Ehrgeiz und Wille gewann er das Wettrennen gegen die Zeit und besiegte im Anschwingen den meistgenannten Favoriten Samuel Giger. Es war ein sensationeller Erfolg.

Doch dann passierte es im zweiten Gang. Er spürte einen Zwick und dann kamen die Schmerzen. Im Verlauf des Tages wurde das Bein immer dicker. Am Samstagabend um 21 Uhr verkündete Alpiger seinen Verzicht auf den zweiten Wettkampftag. Am Sonntag reiste er an Krücken nach Zug, um seine Teamkollegen zu unterstützen.

Das nächste Highlight findet erst in einem Jahr statt

Am Dienstag führt ihn sein Weg nun ins Krankenhaus. Nach der Operation wird er länger pausieren müssen. Stefan Strebel, der Technische Leiter der Nordwestschweizer, geht davon aus, dass Alpiger erst im Januar das Schwingtraining wieder aufnehmen kann.

Dramatisch ist das nicht. Die Schwingsaison ist nun sowieso zu Ende. Die meisten Schwinger machen nun eine längere Pause.

2019 findet Ende August das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest statt. Es ist Höhepunkt der Saison. Bis dahin sollte Alpiger längst in Topform sein.