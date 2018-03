Stefanie Vögele hat dank ihrer Final-Teilnahme am Hartplatzturnier von Acapulco in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Die 27-jährige Aargauerin machte im Ranking 56 Plätze gut und wird neu auf Position 127 geführt.

Besser klassiert war Vögele, die am Sonntag erstmals in ihrer Karriere den Final eines WTA-Turniers erreicht hat, letztmals im April 2017 (WTA 122). Von ihrer besten Klassierung – 2013 lag Vögele in der Weltrangliste auf Rang 42 – liegt sie indes noch immer etwas entfernt.