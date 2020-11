Maradonas Wettinger Manndecker erinnert sich: «Ich dachte, der Trainer ist verrückt!»

Von den alten Wettinger Uefa-Cup-Helden gibt es viele. Martin Rueda, Brian Bertelsen, Alex Germann und so weiter. Sie alle sind dem FC Wettingen irgendwie verbunden geblieben. Aber Jan Svensson, der Mann, der am 17. Oktober 1989 die Aufgabe hatte, im Uefa-Cup-Duell zwischen dem FCW und der SSC Napoli im Zürcher Letzigrund die Kreise von Superstar Diego Armando Maradona zu stören, ist komplett vom Radar verschwunden.

Wir haben ihn, zwei Tage nach Maradonas Tod, in Schweden aufgespürt. Svensson wird bald 65 und steht kurz vor der Pensionierung. Seine Erinnerungen an jenes spezielle Spiel sind aber immer noch detailliert.

Sie waren in Ihrer Karriere ja eher dafür bekannt, ein offensiv ausgerichteter Spieler zu sein. Wie haben Sie reagiert, als Ihnen der damalige Wettingen-Trainer Udo Klug mitteilte, dass Sie Maradona in Manndeckung nehmen müssen?

Jan Svensson: Ich dachte, er ist verrückt! (lacht). Aber ich konnte seine Ent­scheidung nachvollziehen. Er wollte einerseits, dass ich Maradona auf den Füssen herumstehe. Auf der anderen Seite wusste er auch, dass sich mir in der Offensive einige Räume bieten ­würden. Wenn wir in Ballbesitz waren, versuchte ich trotzdem, immer in seiner Nähe zu bleiben. Wenn Napoli den Ball hatte, nahm ich sofort die Position

zwischen Maradona und unserem Tor ein – und stand immer so nahe wie möglich bei ihm.

Wie hat er auf diese Sonderbe­handlung reagiert? War er genervt?

Nein, eigentlich nicht. Und ich bin mir bewusst, dass das bestimmt nicht eines seiner besten Spiele gewesen ist. Ich weiss nicht, ob das an mir gelegen hat, oder ob es einen anderen Grund gab. Auf jeden Fall wirkte er generell nicht sonderlich motiviert. Es hat meine Aufgabe sicherlich einfacher gemacht.