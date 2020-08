Lockerer Sieg: Der FC Baden schlägt ein schwaches Goldau gleich mit 4:0

Der FC Baden bleibt auch in seinem zweiten Spiel siegreich. Und ohne Gegentor. Gegen den SC Goldau zeigen die Badener von A bis Z eine solide Leistung. Zwar gehen sie erst nach 24 Minuten in Führung, bauen diese aber bis zur Pause noch auf 3:0 aus. Zuerst trifft Captain Ladner mit einem Weitschuss ins verwaiste Tor. Gäste-Goalie Ukaj hatte ihm den Ball genau in die Füsse gespielt. Danach erhöht Herger auf 2:0. Er war vom starken Weilenmann in die tiefe lanciert worden. Mit dem Pausenpfiff konnte die Esp-Truppe auch noch den dritten Treffer bejubeln. Wiederum gab Weilenmann die Vorlage, Dejan Jakovljevic verwertete per Hechtkopfball.

Nach der Pause flachte die Partie ab, bis in der 64. Minute Teichmann im Strafraum gelegt wurde. Der Gefoulte nahm gleich selbst Anlauf und verwertete. Das 4:0 bedeutete auch sogleich das Schlussresultat. Trainer Jakovljevic darf mit dem Auftritt zufrieden sein, auch wenn sein Teamnoch höher hätte gewinnen können.

