In den ersten vier Testspielen hinterliessen die FC-Aarau-Frauen denn auch einen guten Eindruck. Gegen zwei unterklassige Teams konnte man problemlos gewinnen, und in Niederhasli spielten die Aarauerinnen gegen den Nati-A-Club GC 2:2 unentschieden. Nur gegen YB mussten sich Jenzer und Co. mit 1:4 geschlagen geben, «obwohl wir einige Tormöglichkeiten hatten», so Zürcher.

Das Team scheint für seine erste Nationalliga-A-Saison gewappnet zu sein. Gut möglich also, dass die Frauen den Fans auch in dieser Spielzeit mehr Freude bereiten werden als die FCA-Profis.