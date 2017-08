Das Drama um Peralta überstrahlt an diesem Freitag alles. Doch schon zwei Tage zuvor ereignet sich auf dem Trainingsplatz eine weitere Tragödie: Nach einem Zweikampf bleibt Jason Browne, Captain der U21-Mannschaft, der wegen Absenzen bei den Profis mittrainieren darf, liegen. Er hält sich das linke Knie und geht vom Platz. Erst scheint es, als sei Browne mit dem Schrecken davongekommen. Doch bei der genauen Untersuchung kommt heraus: Kreuzbandriss! Die Hoffnungen des 20-Jährigen, sich mit guten Trainingsleistungen bei FCA-Coach Marinko Jurendic aufzudrängen – dahin. Stattdessen ein halbes Jahr Pause – mindestens.

Darauf angesprochen, stockt Peraltas Stimme. «Es tut mir so leid für ihn, ich weiss gar nicht, was sagen.» Dann verabschiedet er sich und humpelt davon in Richtung Spital. Alle, an denen er vorbeigeht, wünschen ihm viel Glück.

Einige Stunden später ruft Peralta an. Und? «Ich warte auf den Bescheid von unserem Teamarzt Herr Wartmann», antwortet er. Und auch wenn er es nicht ausspricht, so hört man heraus: Peralta rechnet mit einer schlechten Nachricht. Am späten Abend hat er traurige Gewissheit: Meniskusriss, Operation und Ausfall bis Ende Jahr. Wie bitter! Doch Stehaufmännchen Peralta blickt nach vorne und sagt: «Ich komme stärker zurück.» Es ist keinem mehr zu wünschen als ihm.