Sandro Burki ersetzt per sofort Raimondo Ponte als Sportchef des FC Aarau. Dies teilt der Klub am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung mit. Der 31-jährige Burki amtete in den vergangenen Saisons als Captain des Klubs. Er beendet seine Karriere als Aktiver vorzeitig und übernimmt mit sofortiger Wirkung nicht nur den Posten des Sportchefs, sondern auch den Vorsitz des Sportausschusses.