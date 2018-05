Heute Samstag spielt der FC Baden um 17 Uhr auswärts in Buochs und will die Siegesserie in gegnerischen Stadien weiterziehen. Der SC Buochs braucht aber ebenfalls Punkte, denn er kämpft noch um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.