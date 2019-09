In der siebten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft wird der FC Baden zu Hause vom FC Bassecourt gefordert. Am Mittwoch, 18. September 2019, trifft die Esp-Truppe auf die Jurassier, welche sich in der unteren Tabellenhälfte befinden. Spielbeginn im Esp ist um 20 Uhr.