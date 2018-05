Was ist die Gemeinsamkeit zwischen dem Challenge-League-Klub FC Aarau und dem Zweitligisten FC Klingnau? Ganz einfach: Mit Alfred Schmid respektive Roger Meier haben beide Klubs einen ruhigen, sachlichen und durch und durch seriösen Präsidenten.

Beide stellen nicht ihre Person, sondern den Verein in den Mittelpunkt. Schmid und Meier sind alles andere als Selbstdarsteller. Von Profilneurose also keine Spur: Die zwei sind jeweils seit 2007 in Amt und Würden und haben eine Vision. Schmid wünscht sich seit einem Jahrzehnt ein neues Stadion, Meier wünscht sich seit einem Jahrzehnt einen neuen Fussballplatz.

Der Kampf um eine zeitgemässe Sportstätte

Für Schmid wird der Traum einer neuen Sportstätte je länger, je mehr zu einem Albtraum. Für Meier ging zumindest der erste Anlauf in die Hose.

Vor acht Jahren sagte die Gemeindeversammlung in Klingnau zwar ja zu einem entsprechenden Projekt. Nachdem die Anwohner des geplanten Fussballplatzes auf der Zirkuswiese im Grie ein Referendum lanciert hatten, wurde das Projekt an einer Urnenabstimmung abgelehnt. Und so kämpft nicht nur Aaraus Alfred Schmid, sondern auch Klingnaus Roger Meier bis zum heutigen Tag um eine zeitgemässe Sportstätte.

Spätestens 2024 soll der neue Fussballplatz stehen

Meier gibt nicht auf und sagt: «Es ist mein Ziel, dass das Projekt ‹Neuer Fussballplatz für den FC Klingnau› bis spätestens 2024 realisiert werden kann. Dann feiern wir unser 75-Jahr-Jubiläum. Gelingt das, kann ich als Präsident zurücktreten. Dann höre ich auf.»