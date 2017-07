Zuerst war er nicht da, dann kam er in den Testspielen nicht zum Einsatz und jetzt fehlt er schon wieder. Die Rede ist von Joël Kiassumbua. Der 25-jährige Torhüter will den FC Wohlen unbedingt verlassen und zu einem höherklassigen Klub wechseln.

Nach fünf Jahren im Freiamt ist für Kiassumbua die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Er hat sich beim FC Wohlen vom Talent mit dem U17-Weltmeistertitel von 2009 mit der Schweiz im Palmarès zum Stammtorhüter entwickelt. Nach drei Saisons als Nummer 1 gibt es für Kiassumbua in Wohlen nichts mehr zu holen.

Der schweizerisch-kongolesische Doppelbürger hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er auch im Nationalteam der Demokratischen Republik Kongo unbedingt die Nummer 1 im Tor sein will – und dafür muss er nun den nächsten Schritt machen. Zumal, wenn er beim Afrika Cup 2019 als Starter zwischen den Pfosten stehen will. Stammtorhüter in einem Challenge-League-Klub zu sein, hat nun einmal keine übermässige internationale Ausstrahlung.