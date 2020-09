Über eine halbe Million Franken fliesst für den Verkauf von Yvan Alounga nach Luzern in die FCA-Kasse. Doch sportlich blutet die Mannschaft - vor dem Auswärtsmatch am 2. Spieltag in Winterthur steht sie ohne Mittelstürmer da. Und dann macht den FCA-Experten Wendel und Kuhn noch ein anderer Punkt Sorgen.